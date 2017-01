Tallinn naudib turistide käest saadud raha juba pikki aastaid. Sadamasse saadetakse bussid, mis viivad põhjanaabrid otsejoones kaubanduskeskustesse. Tragidest põhjanaabritest tunnevad rõõmu kaubanduskeskused, hotellid, Tallink, hambaarstid, autoteenindused, juuksurid, apteekrid jne. Põhjapiirikaubandus on OK. Idapiirikaubandus ei ole OK. Sealt t...

Aastavahetus on alati üks sigri-migri aeg. Jõulukinkide ostmise tippajal tegi riigikohus otsuse, et haldusreform on põhiseadusega kookõlas. Sellest hoolimata ei meeldi omavalitsusjuhtidele sundliitmine ja võib tulla uusi kohtusse minekuid. Võru-Tartu tee peale jääb Kambja vald, kus on kolm kooli, kaks lasteaeda, kolm seltsikeskust, kaks staadion...

10-01-2017