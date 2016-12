Kaheksa aastat tegutsenud portaal Võrumaa24.ee peatas oma tegevuse

INTERNET • Aastate jooksul on internetis tegutsenud mitu Võrumaaga seotud veebilehte ja portaali. Kajastatud on üritusi ja uudiseid nii maakonnast kui ka tervest Lõuna-Eestist ning kirjutatud arvamuslugusid. Millegipärast pole praeguseks keegi peale Võrumaa24.ee väga pikalt püsima jäänud ning pärast kaheksat tegutsemisaastat on viimanegi oma töö peatanud. Internetist on kadunud kõik portaaliga seonduv: enamik otsingumootorite pakutud linke ei tööta, umbes kuu aja jooksul kaovad ka viimased töös olevad lingid.

Ettevõtetele tähendab see omamoodi reklaamikadu, sest kõik Võrumaa24.ee avaldatud artiklid pole enam leitavad ja see veebileht on teinud tuhandeid Võruga seotud postitusi. Ühelt poolt on õige vana platvormi peal töötav koduleht sulgeda, aga teiselt poolt: kas see oleks võinud äkki jäädagi hõlpsasti üles leitavaks ja kättesaadavaks, aga lihtsalt ilma uudisteta?

Küsisime Võrumaa24.ee haldaja Vaiko Tigase käest, mida tema ise veebilehest arvab.

Kuidas hindate portaali tegevust ligi kaheksa aasta jooksul?

Vaiko Tigane: Tuhanded avaldatud teated, artiklid, fotod, videod ja viited teistele infoallikatele on tõenäoliselt mingil määral rikastanud asjast huvitatud lugejate infovälja, samuti on aidanud kaasa maakonna tutvustamisele siinsest eluolust huvitatuile.

Millal tundsite, et portaali külastatavus hakkab langema ja tuleb mõelda lõpetamisele?

V. T.: Võrumaa24.ee on praegu küll nii-öelda suletud, kuid seda mitte lugejate puuduse tõttu. Igapäevane lugejate arv on varieerunud vahemikus 200–700, maksimum külastajate arv päevas ulatus 11 000ni.

Aastast aastasse suures osas samu sündmusi kajastada tüütas lihtsalt ära. Võrumaa mastaabid on väikesed, igasugune areng on suhteliselt aeglane – see kõik pikapeale ruineerib ja hobi ei ole enam piisavalt väljakutseid esitav.

Võimalik, et portaaliga jätkamiseks leian kellegi noorema ja aktiivse huvilise. Tehniline platvorm on olemas, restardiks piisab vaid ühest klahvivajutusest.

Mida soovitate teistele samalaadsetele veebiportaalidele?

V. T.: Samasuguse struktuuriga (baasinfo + jooksvad uudisedteated) portaale ei tea rohkem olevatki.

Kuid meediavaldkonnas tegutsedes on alati oluline endale selgeks teha nii tarbijate sihtrühmad kui ka neile suunatav info jm materjal, kusjuures oluline on teistest eristumine.

Miks selline portaal sai loodud?

V. T.: Eesmärgiks oli luua üks tsentraalne koht, kust nii maakonna elanik kui ka külaline leiaks esmavajaliku info, mitte et ta peaks seda otsima erinevatest kohtadest.

Infokogumise käigus tekkis mõte vahendada ka maakonna jooksvat infot, kajastada sündmusi ning ajakirjandusest kokku koguda maakonda või selle inimesi käsitlevad artiklid. Seejuures oli eesmärgiks käsitleda eranditult vaid Võrumaaga seonduvat, suuremat lugejaskonda huvitava info korral ka nii-öelda Vana-Võromaal toimuvat, kuid seda pigem erandina. Uurisime ka maavanem Andres Kõivult arvamust, kas selliseid portaale oleks vaja.

„Väga raske on anda Teile nendes küsimustes vastuseid, sest meie oma töös eelnimetatud portaali võrumaa24.ee ei kasutanud. Tõenäoliselt uut portaali ei ole vaja, sest erinevaid infokandjaid on väga palju ning vajaliku ja otsitava leiab igal juhul. Ma pole küll meedia alal asjatundja, aga igal Teie poolt nimetatud väljaandel on turul oma koht ning roll,” kommenteeris Kõiv.

Küsisime Võrumaa24.ee portaali kohta ka teistelt väljaannetelt, mida nemad arvavad, kas selline keskkond on vajalik.

Lõunalehe ja Külauudiste tegijate käest ei õnnestunud kommentaari saada. Lõunalehe peatoimetaja Urmas Paidre sõnas, et on nõus vastama ainult sel juhul, kui saab artiklit enne trükkiminemist lugeda, et ära hoida võimalikku kahju. Külauudiste mittevastamise põhjuseks võib eeldada seika, et viimase eestvedaja on samas ka Lõunalehe reporter Aksel Lõbu. Mis seal siis ikka:)

Tuletame siinkohal meelde, milliseid veebilehti on viimasel ajal loodud, mis on seotud Võrumaa uudistega.

Kas mäletate lehekülge uudistaja.ee? See veebileht sai töötada kõigest kolm kuud. Mõnda aega ilmus ka samanimeline tasuta paberleht. Projekti algatajaks oli kunagine abilinnapea Kristjan Võrno.

Kõige uuem tulija on lounaeestlane.ee. Leht on mugavalt loetav nii mobiilis kui ka tahvelarvutis, aga soovida jätab arvutis loetav osa. Nuriseda saab ka arhiivi kallal, mis pärast kodulehe uuendamist kadunud on. Lehe väljaandjaks on Arved Breidaks koos Jüri Kaveriga.