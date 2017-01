Töötukassa Võrumaa aasta tööandja tiitli sai AS Võru Empak

TUNNUSTUS • Teisipäeval tunnustas töötukassa viiendat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega on tehtud tõhusat koostööd inimeste tööleaitamisel. Töötukassa aitas 2016. aastal tööotsingutel 79 029 inimest. Töötukassal on vahendada 54 000 tööpakkumist.Koostööpartnerite hulka kuuluvad tööandjad, kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad.

Võrumaa aasta tööandja on AS Võru Empak. Töötukassa sõnul on Võru linnas tegutsevatest ettevõtjatest AS Võru Empak üks, kes paistab silma erivajadustega inimestele töö pakkumisega. Ettevõtja on koostöös töötukassaga kohandanud erivajadustega töötajatele töökohti ja teinud töökeskkonnas olulisi muudatusi. AS Võru Empak on Eesti töötukassa Võrumaa osakonna pikaaegne koostööpartner. Ettevõttes töötab 50 rahulolevat töötajat.

Võrumaa aasta koostööpartneriks valiti OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskus ja Võrumaa aasta kohalikuks omavalitsuseks Võru vallavalitsus.