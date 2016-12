Selle talve esimesed kalad

KALAÕNN > Vesipeegelsiledale Tamula järvele minna julgenud kalamehed nautisid kalaõnne. Kokad teavad, et parim kala on omapüütud kala, kuid vähesed kokad püüavad kala ise. Kassid kala ei püüa. On filmitud, et kassid proovivad kala püüda akvaariumist. karud püüavad kalu kärestikest. Millal jõuame kohvitassi taga mõtteni, et kalu püüda ei tohi?

Juba idaneb idee, et ahju kütmine on oi, oi kui keskkonnaohtlik. Keskkonnasõbarlikum on ära külmuda ja hiljem välja sulada!? Mida teha, kas jalutada ringi kivi kotis ja sõita autoga nael kummis…

Järgmise, 2017. aasta loom on valitud. Kes on aasta loom 2017?

Palun saatke fotosid aasta loomast 2017 aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Liasage kindlasti oma nimi, kontandmed ja koht, kus foto tehtud. Parimatele üllatused!

Tere tulemast Võrumaa Talve koos Võrumaa Teatajaga, sest väidetavalt teised siinkandi lehed on kuuks ajaks talvepuhkusele läinud!?

Häid pühi! Võrumaa Teataja