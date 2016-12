Noor neiu saadeti öösel keset Võrumaa metsasid autost välja?

Internet on viimasel ajal väga heaks arvete klaarimise kohaks. Nii ka selle juhtumi puhul. Avaldame ühe juhtumi kaks külge täpselt sellisel kujul nagu need Facebooki Võrukate gruppi postitati. Eks igaüks saab valida, milline jutt usutavam ja õigem tundub.

Kaili Kärssin: Tahan jagada Teiega ühte väga kohutavat kogemust mille sain eile 26.12 öösel. Istusime sõbranna juures ja jõime natuke veini ja shampust. Mingi hetk liitusid meiega Karel Kutsar, Henri Provotorov, Oliver Ojaveer ja Gert Kivilo. Isiklikult ma kedagi neist ei tundnud, aga Võru väike linn, niiet nime järgi ikka teadsin. Istusime siin mõnda aega, ajasime juttu, kuulasime muusikat ja naersime, kõik oli tore ja ilus. Mõne aja pärast avastasime, et Henri ja Oliveer olid ära läinud (arvasime, et on suitsul). Kell oli juba 3-4 ja Karel kutsus nad tagasi, et ära minna. Otsustasin, et lähen ka linna kuna sõbranna tahtis magama minna ja tahtsin veel ühelt koosviibimiselt läbi astuda. Eelnimetatud poisid olid nõus mu ilusti ära viskama kuna ise ka linna suundusid. Jõudsidki nad tagasi ja läksime auto peale. Mul olid 2 kotti ka, sest tahtsin edasi koju minna ja ei tahtnud asju maha jätta. Autopeal rääkisime juttu ja ma teed ei jälginud. Järsku jäi auto seisma ja Henri läks autost välja ja hakkas sõimama mind, et kao välja siit autost(muidugi mitte nii leebelt). Asi ei jõudnud kohe kohale, ma ei saanud aru mis toimub, vaatasin teistele otsa, kõik vaikisid ja Henri jätkas karjumist, et ma maha läheks. Olles täiesti shokis ja hirmul ei julgenud vastu ka õelda midagi, läksin siis autost välja ja kohe istus Henri autosse ja nad sõitsid minema. Vaatasin ümbrust ja üritasin aru saada kus olen, polnud ühtegi tänavalgustust ja mingid põllud kahel pool teed hakkasin ülekeha värisema hirmust. Mulle ei jõudnud kohale mis just juhtus. Vaikselt tekkis paanika ja hakkasin nutma, kükitasin korraks maha ja ei oskanud muud teha kui aind nutta. Lõpuks hakkasin mõtlema, et mida teha, võtsin telefoniga google mapsist oma asukoha ja helistasin politseisse. Rääkisin neile mis juhtus ja nad lubasid auto mulle järgi saata. Paar minutit hiljem nägin autot enda poole suundumas, nad sõitsid tagasi kuna mul jäid kotid autopeale. Tollel hetkel ei tulnud see meeldegi kui autost välja läksin. Seisma nad ei jäänud vaid viskasid need poole sõidu pealt autost välja, autoteele ja põllu peale laiali. Hakkasin siis paaniliselt nuttes ja hirmul telefoni taskulambiga oma asju kokku korjama(riided ja meigi asjad). Kõik asjad olid muidugi tükkideks ja katki ning ma olen päris kindel, et pooled asjad jäid mul maha ka. Lõpuks jõudis politsei ja viis mu koju. Täna sain veel teada, et nad olidki plaaninud nii teha, minu kulul nalja vms. Põhjust ma siiamaani ei tea. Miks ma sellest siia kirjutan on, et teaksite mis inimestega on tegu. Mina poleks iial uskunud, et keegi võib nii julmalt käituda, ei tuleks pähegi, et keegi võib nii teha. Palun jagage, et kõik saaksid teada mis inimestega on tegu ja kellest eemale hoida!!

: Vastus Kaili Kärssini postitusele, mida ka siia gruppi jagati. Paljud sõbrad, tuttavad ja siinse grupi liikmed küsivad meilt seletusi, seega on lihtsam vastata kõigile korraga. Kaili poolt kirjutatud jutt on alatu laim ning väljamõeldis. Olin sõpradele kaine autojuht ja liitusime Kaili ja tema sõbranna Laura Nogoga. Kaili ütleb et ei tundunud meid isiklikult, kuigi on koos meiega mitmel korral ühistel pidudel viibinud. Kaili jutt sellest kuidas Laura Nogo korteris öösel väike pidu on täiesti õige. Kaili jätab mainimata, et vahepeal külastas meie koosviibimist ka politsei kes andis meile viimase hoiatuse, et pidu lõppeks. Paarkümmend minutit hiljem otsustasime Henriga peolt lahkuda, Kaili sõnade järgi arvas ta et oleme Henriga suitsu tegemas kuigi selgelt ütlesime et lähme minema. Läksime Henriga oma kodudesse. Mõne aja pärast kui olin koju jõudnud kirjutas mulle Gert et neile järgi läheksin, sest Kaili ja Laura olid omavahel tülli läinud. Laura tahtis et Gert, Karel ja Kaili tema korterist lahkuks. Sõitsime sel õhtul Henri autoga ja kutsusin seepärast Henri endaga kaasa. Kui jõudsime kohale siis oli Kaili oma asjad kokku pakkinud. Kaili ütles et tahab koju minna ja tema sõnul Osulasse, mingit tema mainitud sõprade koosviibimisest polnud juttu. Kaili pani oma asjad pagasnikusse. Hakkasime liikuma Parksepast Väimela poole. Poolel teel hakkas Kaili süüdistama Karelit ja Gerti selles, et nad Lauraga tülli läksid. Hakkas autos laamendama ja lärmama ning tahtis et me ta autost välja laseksime. Henri tõstis Kaili peale häält kuna tegemist oli tema autoga ja kui keegi teie autos laamendab, siis ilmselgelt ajab see vihale. Kaili jutu järgi "visati" ta autost välja pärapõrgus, kuigi tegelikult suundusime mõned meetrid peale Väimela risti Navi poole (umbes 2 kilomeetrit Laura korterist), et ta Osulasse koju viia. Kuna ta endiselt märatses ja tahtis autost maha minna, siis peatusime ja ta väljus autost. Hakkasime Võrru liikuma kuid märkasime, et Kaili asjad on pagasnikusse ununenud ja seetõttu keerasime otsa ringi ning viisime talle tema kotid. Lõpetuseks mainin, et kõik teised peale minu olid alkoholi joobes ja selles olukorras ei suuda alati inimesed endaks jääda. Mida teeksite, kui inimene hakkab teie autos lärmama ja nõudma et ta autost välja laskeks? Väga arusaamatu miks peaks meie kohta sellist laimu ja valet levitama. Lõppude lõpuks usub igaüks seda mida soovib.