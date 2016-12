Politsei soovib meeleolukat ent turvalist aastavahetust!

Politsei on aastavahetusel Võrumaal väljas mõnevõrra suurendatud jõududega, et hoida silm peal nii avalikul korral, kõrvaldada roolist joobes juhte ning aidata inimestel uus aasta turvaliselt vastu võtta.

Kuna väljakutsete hulk saab aastavahetusel suure tõenäosusega olema ikkagi tavapärasest märgatavalt suurem, on politseipatrullide tegevus peamiselt seotud hädaabinumbrile laekunud kutsete lahendamisega. Muuhulgas pööratakse tähelepanu liiklusohutusele ning kontrollitakse autojuhte, ka jalakäijaid, et nad oleksid end pimedal ajal nähtavaks teinud.

Loodame, et aastavahetus möödub kõigile ühtmoodi muretult, kuid aasta ühe suurimale pidupäevale omaselt oleme mõistagi valmis lahendama suuremal hulgal nii aastavahetusele iseloomulikke kui kõiki teisi väljakutseid. Enamasti annavad nii Võrus kui mujal tooni alkoholi mõjul toime pandud korrarikkumised. Kusjuures seda sageli inimeste poolt, kes argipäeval igati ontliku käitumisega, kuid alkoholi survel ja seltskonnas tegutsedes lubatakse endale teinekord vägitükke, mida kaine peaga ilmaski ei teeks. Väga lihtne näide on see, et visatakse pudeleid tänavale puruks. Väga iseloomulik aastavahetusele on ka väljakutsed kortermajadesse, kus naabritega ei arvestata ning lärm segab ümberkaudsete und. Seda teinekord mitte ainult uusaastaööl aga veel mitu päeva jutti pärast sedagi.

Neile, kes aastavahetusel sõpradele kaineks autojuhiks on, paneme südamele, et ilmaolud on praegusel ajal väga muutlikud ning teedel on libeduse oht. Seega on suurema kiirusega sõites ka suurem tõenäosus lõpetada teepervel autovrakis. Taoliste tagajärgede välistamiseks tasub sõidukiirus pigem madalam hoida, seda eriti kurvides ning ristmikele lähenedes. Kui teil on plaanis aastavahetusel autoga ringi sõita ning personaalselt oma uusaastasoovid kõigile kohale viia, siis varuge sõiduks piisavalt aega, et ei peaks gaasipedaalile ajanappuse tõttu valu andma ja end ohtu panema.

Üle ega ümber ei saa ka aastavahetuse raketimajandusest, mis aastavahetusel ehk isegi kõige aktuaalsemaks probleemitekitajaks võib olla. Seda eriti juhtudel, kus pürotehnikaga püüab ümber käia joobes asjatundmatu inimene. Veenduma peab, et ilutulestiku tooted on juhise järgi nõuetekohaselt paigaldatud, ei asuks tuleohtlike hoonete või esemete vahetusläheduses ning sellest hoitaks vähemalt 30 meetri jagu ohutusse kaugusesse.

Selleks, et aasta lõppeks ja uus algaks ohutult, saab iga inimene ise väga palju ära teha: end ega teisi ohtu seadmata ja oma toimetuste kõrvalt teistega arvestades.

Murede ja rõõmude korral, mida politseiga jagada, ootame teateid hädaabinumbril 112.