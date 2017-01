Kagukeskuse juurdeehitise eelprojekti valmimist loodetakse veebruaris või märtsis

KAUBANDUS ❯ 2008. aasta aprillis avatud Kagukeskuse parkla laiendustööd on hoolimata krõbedast talvekülmast täies hoos. Ka 8000ruutmeetrisele keskusele ennustatakse juba aastaid laienemist, kuid selles osas puuduvad endiselt kindlad faktid. Eelmise aasta kevadel prognoosis Kagukeskuse praeguse omaniku OÜ Kroonikeskus juhatuse liige Urmas Sardis 5000 ruutmeetri suuruse kaubanduspindade juurdeehitise valmimist käesoleva aasta kevadeks. Nüüd on päevakorras plaan, et ainult kaubanduskeskuse parkla juurdeehitis valmib kevadel – maikuus.

Möödunud aasta novembri keskpaigas ei avaldanud Kagukeskuse haldusjuht Raigo Pilt endiselt mingeid kindlaid plaane kaubanduspindade laienemise osas ja lubas vaid parkla laiendust. Nüüdki ei ole Pilt oma vastustes avameelsem ega julge rohkemat lubada. „Kaubanduskeskuse projekteerimine on päevakorras ja töö selles osas käib. Lootus on veebruaris-märtsis eelprojekt valmis saada, siis saab täpsemalt rääkida selle sisust, olemusest ja valmimise eeldatavast tähtajast. Ennustamine on tänamatu töö ja tegutseme üks samm korraga. Kui plaanitud arendus on igal tasandil kinnitatud, on õige aeg sellest rääkida,” jääb Pilt endiselt napisõnaliseks.

Praegu on Kagukeskuse parklas 175 parkimiskohta, uue parkla valmides lisandub Pildi sõnul 220 kohta, peale selle parkimiskohad bussidele. Ka neljakohalise selveautopesula loomine on töös. „Pesula asukoht jääb parkla Maxima-poolsesse otsa. Kiire elutempoga inimesel on mugav sisseoste tehes samas kohas auto üle loputada. Nõudlust selle teenuse järele tundub piisavalt jätkuvat,” selgitab Pilt.