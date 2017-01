Võrumaa kümneliikmeline pere ühel pildil AHHAA näitusel

SUURPERE ❯ Mida suurem pere, seda raskem on leida sellist aega, mil kõik liikmed on kodus või valmis pildile tulema. Suure perepildi jaoks see õnnestus, tänase loo jaoks enam mitte.

Vana-Antslas elav perekond on kümneliikmeline: ema Kristel, isa Andres ja kaheksa last – kaks tütart ja kuus poega. Eesti keele ehk emakeele kõrval on koduseks keeleks viipekeel. Tegelikult ongi emakeel selle pere puhul pisut teises tähenduses kui tavaliselt, sest ema on kuulamise asemel harjunud tajuma oma laste kehakeelt, lugema huultelt ja väljendama end viibates. Vanim poeg Eelija sõnab, et kui oled sünnist saadik nii harjunud, siis suhtled emaga nagu tavalise kuuljaga. 17aastane Eelija Turnas õpib Antsla gümnaasiumis, 2016. aasta lõpus valiti ta Antsla valla noortevolikogu liikmeks.

Isa Andres töötab Soomes, pere on õppinud omadega toime tulema. Nii suures peres ei ole see kindlasti kerge, aga ühtehoidmise korral on kõik saavutatav. Ja ühte hoida see pere oskab, seda on näha fotodel sotsiaalmeedias. Silma jääb pere loodusearmastus: mõnel fotol poseerib luik, teisel pereisa koos hiigelsuure kalaga. Ja lapsed ikka ümber. Vanemad koos lastega lumehanges või heinamaal. Nagu ka suurel fotol – ikka looduses ja ikka käsikäes.