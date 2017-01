Adrenalin Arena Baltic Master’i esimese etapi võitis Tanel Leok

Võib öelda, et uus aasta algas suviselt, sest tihti on ka suveöödel õhusooja viis-kuus kraadi. Ilutulestiku rohkuse järgi otsustades tuleb aasta hea! Võrumaa Teatajale tuli aastavahetus uute lugejarekorditega. FB Võrukad ületas kümne tuhande piiri ja jälgijaid on 1. jaanuari seisuga 10 070, FB Võrumaa Teataja ühendab endas 6761, Võrumaa Üritused...

Koos saabunud külma ja alla sadanud kerge lumega on Võrumaale saabunud suusarahu. Kirjutame tänases ajalehes Team Haanjast, mis koondab suurt osa praegustest Eesti tippsuusatajatest. Räägime nende hooajaplaanidest ja unistustest. Poolteist aastat tagasi loodud Team Haanja tulevikuplaane ja seniseid saavutusi on viimastel nädalatel kahjuks varjut...

Eesti Vabariigi peaminister härra Jüri Ratas, riigihalduse minister härra Mihhail Korb,Võru maavanem härra Andres Kõiv Järjekordne haldusreform liigub mööda Eestimaad, puudutades rohkemal või vähemal määral meid kõiki. Praeguse haldusreformi eesmärgid on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks...

Täitsa plussis Ilmataat tagas plussis jõulud ja musta maa. Plussis olid ka kaupluste käibed. Plussis olid ka 22. detsembril toimunud Antsla gümnaasiumi kaheteistkümnes heategevuslaat ja oksjon. Antslas oli laadal kauplejaid sedavõrd palju, et neid jätkus koolimaja kolmele korrusele. Esimese jõulupüha plussiks oli aga korraks pilvede vahelt paistnud päike. Ferr... 29-12-2016

Eesti elu on nii sassis, et ei oska a-d ega o-d öelda Nii nagu pealkirjas kirjas, ütles üks tänase lehe kangelane Aksella Kirotaja Eesti elu kohta, kuid ta ei ole lootust kaotanud ja arvas, et uus president ehk vaigistab. Sirje Kasuk Mutemetsast ütles, et vanast elumajast ei jätnud tuli muud alles kui korstnakivid ja mõni põrandalaud, millest said tehtud aknalauad. Aare Soosaar Sakilt vaatas keset... 22-12-2016

Kas ainult arstide streigi kaudu saame riigi- ja haigekassale õige diagnoosi panna? Tüütuseni on korratud, kuidas me viie rikkama riigi sekka jõuame!? Ikka ja jälle öeldakse veendunult, et me ei kuulu ühte paati naabrite lätlaste ja leedukatega. Me oleme ikka Skandinaavia riikidele sobilikud partnerid. Nüüd selgub, et tervishoidu silmas pidades oleme paaris mitte lätlaste või soomlastega, vaid rumeenlastega!? „Aasta lõpuks jõua... 20-12-2016