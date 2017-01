Võru Kesklinna Kool võib saada 2,5 miljonit eurot toetust

Võru Linnavalitsus esitas 2016. aasta juunikuus Innovele ettepaneku lisada Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine põhikooli õppehoonete investeeringute kavasse.

Eile tuli uudis, et ministeeriumitele ja omavalitsustele on laiali saadetud põhikooli õppehoonete investeeringute kava eelnõu, mille kohaselt saab Võru linn taotleda 2,5 miljonit eurot toetust Kesklinna kooli rekonstrueerimiseks.

Linnapea Anti Allas tunneb heameelt, et Võru linna ettepanek on eelnõus sees, kuna Kesklinna kooli kordategemist on juba pikisilmi oodatud. „Kohtumistel Kesklinna kooliga, on õpilased minult korduvalt küsitud, et millal saab nende kool sama ilusaks, kui seda on Kreutzwaldi kool. Kui eelnõu sellisel kujul vastu võetakse, saab kooli plaanide kohaselt 2018. aastal korrastama hakata,“ ütles linnapea.