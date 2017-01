Minister Mihhail Korb: ei ole välistatud, et Mikitamäe ja Värska liituvad Räpina ning Meremäe vald Võru suunal

HALDUSREFORM • Põlva pürib Kagu-Eesti haldusreformi võtmelinnaks. Üleeile oli Põlvas Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek, mille esimeseks päevakorrapunktiks oli haldusreformi hetkeseis ja jätkuprotsessid. Esines riigihalduse minister Mihhail Korb, kes tunnikese aega hiljem kohtus Põlva maavalitsuses omavalitsusjuhtidega.

Mihhail Korb ütles sissejuhatuseks, et viie tuhande piir omavalitsuse suuruses on määrav.

„Häädemeeste vallas on viiest tuhandest puudu 12 inimest,” ütles minister Mihhail Korb ja täpsustas, et see ei ole siiski viis tuhat, nagu haldusreformi seaduses ette nähtud.

Kanepi vallavanem Mikk Oja, kes istus otse ministri vastas laua otsas, küsis otse, et kui viiest tuhandest on nende kolmikvallas puudu 38 inimest, et kas siis ei saaks rakendada erisust nagu Antsla ja Urvaste puhul?