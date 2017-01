Kired Setomaa valla ümber võtsid Misso valla vallavanemalt töö

Misso vallast kuuluvad Setomaa alla üksnes Luhamaa külad, vaatamata sellele on aga Misso vald osa Setomaa Valdade Liidust, kus on aastaid ajatud ühist Setomaa asja. Ja kuigi praeguste haldusreformide tuultes on Misso vald liitumas hoopis Võrumaa Haanja-Rõuge suunal, on kohalik volikogu võtnud hoiaku, et Luhamaa nulk ei pea nendega kaasa tulema.

"Misso volikogu on öelnud juba hästi ammusest ajast, et teeme nii nagu Luhamaa rahvas otsustab. Kui Luhamaa rahvas otsustab minna Setomaa valda, Setomaa vallast saab asja, et meie omalt poolt mingeid takistusi tegema ei hakka, aitame omalt poolt kaasa," selgitas Misso vallavolikogu esimees Aigar Paas.

Käesoleva kuu algul käis aga Misso vallavanem Lembit Sikk ühes Seto valla vastastega nagu näiteks Meremäe vallavolikogu esimehe Arno Varesega kohtumisel riigihaldusministri Mihhail Korbiga. Varese sõnul rääkisid nad ministriga rahvaküsitlusest, mis juba neljapäeval Setomaal alguse saab. Rahvaküsitlus tuli Setomaa juhtidele ebameeldiva uudisena.

Seega olukorras, kus Misso volikogu oli kujundanud juba väga selge seisukoha Setomaa suhtes, tuli neile kõigile suure üllatusena uudis, et Misso vallavanem käib tagaselja tegemas vastutööd Setomaale.

"Kui me tegevjuht on tagasihoidlik ja tulemustega, on üks tase, aga kui töötatakse volikogu soovidele, kokkulepetele vastu, on järgmine tase, mis ei ole ootuspärane tase," ütles Misso vallavolikogu liige Tiit Niilo ja kinnitas vastutöötamine väljendus just Seto valla mitte toetamises.

Et asja mitte suure kella külge panna, andis volikogu vallavanemale nädal aega mõtlemisaega ning võimaluse lahkuda omal soovil, mida Misso vallavanem teisipäeval ka tegi.