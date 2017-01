Herkel: pahede maksustamisest on saanud paheline maksustamine

Vabaerakonna esimees ja riigikogu liige Andres Herkel saatis rahandusminister Sven Sesterile arupärimise, et saada selgust valitsuse aktsiisipoliitika all kannatavate Lõuna-Eesti maapoodide osas – muuhulgas kirjutab Herkel, et pahede maksustamisest on saanud paheline maksustamine.

"Suure osa maapoodide käibest moodustavad aktsiisikaubad, alkohol ja tubakatooted," kirjutas Herkel detsembri lõpus Sesterile. "Kuna aktsiisimäärad on hoogsalt tõusnud, on Eestis müüdav kaup oluliselt kallim kui Lätis. Pahede maksustamisest on saanud paheline maksustamine, mille tagajärjed regionaalpoliitikale, väikeettevõtlusele ja riigi rahandusele on väga halvad."

Herkeli kinnitusel kavatsevad nii Alko 1000 kui ka SuperAlko rajada oma poed piiriäärsesse Apesse, kus seni on valiku- ja hinnavahe Eestiga tagasihoidlikum olnud.

"Suur sortiment ja odav hind vallutab Võrumaa. Eestis kehtiv kõrge aktsiis ei vähenda tarbimist, sest kui rohkem korraga ostetakse, siis ka tarbitakse rohkem," selgitab Herkel Sesterile. "SuperAlko piirimüük käib samuti Ainažis. Me näeme Lõuna-Eestis peamiselt ühte hukutavat regionaalpoliitikat ja see on see, et kõik saadetakse Lätti õlle järele. Maksud jäävad sinna, eestlased joovad."

Herkeli hinnangul on olukord läinud käest ära just Sesteri ja ametist tagandatud endise peaministri Taavi Rõivase aktsiisipoliitika tulemusel. Herkel kritiseerib ka uut peaministrit Jüri Ratast, kes on asunud lahja alkoholi aktsiisi veelgi tõstma.

"Piirikaubandus käib ulatuses, mida on raske tagasi pöörata. Variserliku pahede maksustamise sildi all kahjustatakse Eesti huve, sealhulgas väikeettevõtjate ja maapoodnike huve," kirjutab Herkel oma arupärimises ja esitab ministrile ühtlasi küsimuse, milliseid maksuerisusi või ettevõtluse soodustamise meetmeid on kavas kohaldada, et aidata kaasa ettevõtluse säilimisele Kagu-Eestis.