Kuidas valida usaldusväärne laenufirma?

Tihtipeale unustatakse laenu taotlemisel üks kõige olulisemaid punkte – laenufirma enda maine. See on ka peamine põhjus, miks vaid mõned aastad tagasi olid kiirlaenud pikavippi üsna koleda reputatsiooniga: kiireid SMS-laenu tüüpi rahasummasid andsid ettevõtted või eraisikud, kes ei olnud sugugi kvalifitseeritud sellise teenuse pakkumiseks. Tagajärjeks olid suured rahaprobleemid ning palju muudki. Kuigi tänapäeval on laenuturg Eestis tunduvalt tugevamate regulatsioonidega, on siiski üht-teist, mida sa saad teha, et veendumaks, et võtad laenu korralikust usaldusväärsest firmast.

Esiteks peaksid sa suhtuma skeptiliselt kõikidesse laenupakkumistesse, mida näed kuskil foorumites, kommentaariumites või muudes kahtlastes kohtades. Kahjuks on väga palju pettureid, kes kasutavad ära laenusoovija hetkelist vajadust ning pakuvad, et väljastavad laenu kõigile, kuid paluvad esmalt, et kannaksid neile sümboolse summa laenu taotlemise eest. Muidugi ei saa sa mitte mingit laenu ja jääd oma tasutud rahasummast samuti ilma.

Mõned petturid saadavad lausa e-posti teel kirju, kus selgitavad laenutingimusi ja muud sellist. Kui sulle peaks postkasti potsatama kiri, kus sulle pakutakse laenu, peaksid esmalt kontrollima, kas kiri on tulnud mõnelt Eesti ettevõttelt – seejärel saad kontrollida ettevõtte legitiimsust avalikest registritest.

Ühel korralikul laenufirmal peaks kindlasti olema koduleht, kus on selgitatud laenude tingimusi, laenulepingu punkte ja kasutustingimusi. Kui veebilehel ei ole kirjas tingimusi, siis peaksid sellesse samuti skeptiliselt suhtuma, kuna tegemist võib olla hoopis pettusega.

Kõige lihtsam viis usaldusväärse laenuandja leidmiseks on kontrollida, kas ettevõttel on tegevusluba. Kõikidel Eestis tegutsevatel laenufirmadel peab olema finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba. See meede võetigi kasutusele eelkõige selleks, et kaitsta laenusoovijaid petturite eest. Tegevusloa saamiseks peab ettevõte täitma üsna spetsiifilisi nõudmisi ning seega saad olla kindel, et võtad laenu igati turvaliselt ettevõttelt.

Ülima kahtlusega tuleks suhtuda ka firmadesse, kes pakuvad „liiga heade” tingimustega laenusid. Kuigi intressivabad laenud on iseenesest olemas ja neid antakse tihti uutele klientidele promopakkumistena, tuleks alati veenduda, et selle pealtnäha ahvatleva pakkumise taga ei peituks mingeid peenikeses kirjas olevaid tingimusi, mis muudavad laenu tegelikult kulukaks. Õnneks on ka see oht välistatud, kui võtad laenu tegevusloaga ettevõttest.

Kuna laenutaotluse tegemisel usaldad sa laenufirma kätte väga delikaatsed isikuandmed, on oluline silmas pidada ka seda, kuidas ettevõte kannab hoolt andmete eest. Selle jaoks peab olema neil kodulehel privaatsuspoliitika või mingi muu klausel, mis kirjeldab, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Usaldusväärsed laenufirmad ei jaga su andmeid mingite kolmandate pooltega ja kasutavad andmeid üksnes selleks, et sinu laenulepingut hallata.

Korralikel ettevõtetel on ka kindlasti Eestis kontor. Paljude ettevõtete puhul on lausa võimalik külastada laenufirma kontorit, et sooritada seal näiteks isikutuvastus või teha kontoris kohapeal kogu taotlus. Kui sa oled mures selle pärast, kas valitud laenuandja on usaldusväärne või mitte, on kindlasti mõistlik pöörduda laenufirma kontorisse, kuna siis saad ise näha, millise kohaga on tegemist: millises rajoonis kontor asub, millised on töötajad ja klienditeeninduse tase, milline on kontori siseatmosfäär ning kas paik tekitab sulle üleüldiselt meeldiva tunde. Rõskes keldris asuv ühemehefirma ei ole tõenäoliselt just kõige turvalisem valik, seega on ettevõtte esinduse külastamine väga tõhus viis hea laenuandja valimiseks.

Kui kahtled, millise ettevõtte pakutav tarbimislaen kulutusluotto või kiirlaen on sinu jaoks parim ning kust on kõige turvalisem laenata, siis tasub alati teha pisut eeltööd: uuri, mida räägivad teised inimesed, vaata üle avalikud registrid ning uuri ka otsingumootoritest, milline näib ettevõtte maine. Põhjalik eeltöö tagab, et su andmed on turvalised ning saad laenu mõistlikult ja professionaalselt laenufirmalt!