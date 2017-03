Hooaja esimene linnalaat jäi hõredaks

LAADAMELU • Laupäevane Võru laat tõi Vabaduse väljakule mõne vanavaramüüja, tööstuskaupade müüjaid ja sekka üksikuid toidukaupade pakkujaid. Uudistajatelt kostus nurinat, et reklaami polnud ja laadainfo liikus suust suhu. Juustumüüjad pakkisid asjad juba kella 12 ajal, kuigi laadaaeg oli kella 9–15. Laadalt võis kolme euroga purgikesega hanerasva soetada, suitsusingi kõrgeim hind oli seitse eurot kilo, kondi ja peki sai kaheeurose kilohinnaga kätte. Müüdi ka suitsukala.

Laadakorraldaja Sirle Sillaste sõnul on laada suurim sõber ja vaenlane ilm. „Ilm oli ka, nagu ta oli,” tõdeb Sillaste. Pilvealune kahe soojakraadi juurde jääv laupäev ei meelitanud ostlema. Müügileti meetrihind oli viis eurot. Sillaste reklaamis laata linna infotahvlitel. Laadakülaliste nurinaga info vähesuse kohta ta nõus ei olnud. „Ükskord seisid kaks naist seljaga laadakuulutuse ees ja rääksid: issand jumal, laat on ja ühtegi kuulutust ei ole. Siis ma küll sekkusin ja ütlesin, et kuulutus on ju teie selja taga,” seletab Sillaste. Talle helistasid ja panid end kirja ka kaks Läti müüjat, kes pidid tulema kommi ja leivaga kauplema, kuid neid ei ilmunud laupäeval kohale. Lätist jõudsid laadale üks pottide-pannidega kaupleja ja prillimüüja.