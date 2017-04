Kevadtööde hulka võiks kuuluda ka muru õhutamine

HOOAEG • Enamik meist on harjunud muru suvel niitma ja mõtleb, et sellest korraliku muruvaiba saamiseks piisab. Tegelikult oleks aga tarvis enamat.

Olenevalt pinnasest muutub muru aja möödudes nigelaks. Näiteks pidevalt niiskel pinnasel, kus on savine maa, võib võimust võtta sammal. Murukattesse tekkinud sammal on küll jalale pehme astuda, aga segab ja raskendab niitmist. Suviti võib märgata keset kaunist rohelust kolletavaid laike, see on märk sellest, et rohulibled ei oska niiskust sügavamatest maakihtidest hankida.

Olukorra parandamiseks tuleks muru kevadeti õhutada. Samuti ei tee paha muru multšimine õhukese kihi liiva-mulla seguga, kuhu peale puistata uus muruseeme. Peale selle oleks vajalik väetamine. Kõik see ergutab muru kasvamist ning soodustab selle uuenemist, seejärel hakkavad rohujuured sügavamale maasse tungima.

Õhutamise käigus eemaldatakse murukatte sisse jäänud vananenud rohujäägid, sammal ja niitmisjäägid. Õhutamisel tekivad mullakamara sisse augud, mis soodustavad vihmavee juurteni pääsemist ja väetise tõhusamat omastamist.