Kandle kino vahetas 17 aastat vanad kõlarid välja

UUENDUS • Eile vahetati välja Kandle kino võimendid, kolm eesmist kõlarit ja subwoofer. Kinojuhi Kris Kelbi sõnul olid eelmised kõlarid vananenud ja tuimaks muutunud. „Uued kõlarid tulevad OÜ ProMedia käest ja on Saksamaa firma Craaft Audio GmbH kinokõlarid. Uued kõlarid läksid maksma umbes 6700 eurot” selgitab Kelp.

Vanad kõlarid teenisid Kannelt pikki aastaid. „Eelmised kõlarid saidki soetatud koos eelmise projektoriga, see oli 1999. aasta lõpus. Seega on kõlarid Kandle kino teeninud juba üle 17 aasta. Surround-kõlarid said vahetatud 2015. aasta juuli alguses, sest vanad osutusid liiga nõrgaks. Uued eesmised kõlarid võiksid kasutusse jääda vähemalt kuni praeguse digiprojektori tööaja lõpuni. Arvestades seda, et kino koormus on viimase 2,5 aastaga oluliselt tõusnud, siis järjekordsed 17 tööaastat on kindlasti liiast,” juurdleb Kelp, kelle väitel ei ole uute kõlarite eesmärgiks mitte helitugevuse tõstmine, vaid selle kvaliteedi parandamine. „Vanade kõlaritega võis teatud helisageduse ja -tugevuse puhul krõbinat kuulda. Häiretega heli saigi peamiseks kõlarite vahetamise põhjuseks. Ka on uute kõlarite heli puhtam ja katab laiemat helispektrit,” võrdleb Kelp.

Kelbi sõnul kalibreeritakse kino helitugevus ülemaailmse standardi järgi ja kõikide filmide helitugevus pannakse paika samuti standardi kohaselt, seega võiks teoorias filmide helitugevus sõltumata kinost sama olla. Praktikas eelistab küll vaataja mõnevõrra vaiksemat heli, kui filmi režissöör on seda ette näinud ja Kandle kino tuleb siinkohal vaatajale pisut vastu.