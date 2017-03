Võrumaa piirkonnapolitseinik Elar Sarik pälvis tunnustuse alkoholikahjude vähendamise eest

Võrumaa piirkonnapolitseinik Elar Sarik pälvis sotsiaalministeeriumilt tunnustuse alkoholikahjude vähendamise eest

Eile tunnustas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid igast maakonnast. Võrumaalt pälvis tunnustuse PPA Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Elar Sarik. Tervisedendajate riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi.



Vastavalt eelmise aasta prioriteetsele teemale tunnustati tänavu tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid. Elar Sarik on ennetustöö ja alkoholi tarvitamise ennetamisega tegelenud juba aastaid. Ta on seda teinud nii tööalaselt, kui ka omaalgatuslikult. Elar on pidanud oluliseks arutleda ja rääkida alkoholi kahjudest eelkõige noortega. 2016. aastal viidi Elari eestvedamisel Võrumaal läbi alkoholi kättesaadavuse testostlemised. Vaatamata sellele, et ta on piirkonnapolitseinik, tehti testostlemisi tema algatusel kogu maakonnas. Reidide tulemusena töötati välja ja jagati kauplustele abivahendid alaealistele alkoholi müügikontrolli tõhustamiseks. Oma suhtumisega on Elar eeskujuks kolleegidele, noortele ja kõigile maakonna elanikele.



„Tänaseks on arusaam sellest, et ühiskond peab astuma samme tervema alkoholikultuuri poole, üldlevinud. See ei ole juhtunud niisama, vaid ikka meie süsteemse teavitustöö ja ühiste jõupingutuste tulemusena," rääkis minister Ossinovski. „Tugevam alkoholipoliitika ei ole keelu, vaid vabaduspoliitika. Me tahame anda inimesele rohkem vabadust alkoholi tarbimisel. Vabadust otsustada ilma pealetükkiva reklaamita ja osta toiduaineid alkoholiga kokku puutumata. Tegelikku vabadust tarbimisel, vabana alkoholisõltuvusest," märkis Ossinovski.



Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. Igal aastal valib ministeerium ühe prioriteetse teema, mis edastatakse maavalitsustele. Seejärel saavad kõik maavalitsused esitada tunnustamiseks oma maakonna kandidaadi. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste spetsialistidega. Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.