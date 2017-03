Naistepäev möödus politseile töiselt, kuid õnneks raskemate vahejuhtumiteta

Neid naisi-mehi, kes naistepäeval vaimse või füüsilise vägivalla tõttu politsei appi kutsusid, oli Lõuna-Eestis viis. On tõenäoline, et päris kõik abivajajad politseid ei julgenud või saanud kutsuda. Seepärast ei ole viis juhtumit kindlasti täielik tõde olukorrast, vaid osa sellest. Jugustame kõiki perevägivalla ohvriks langenuid abi kutsuma. See on esimene samm endale ja oma lastele turvalise ja väärika elu tagamisel.

Tihti on levinud arusaam, et perevägivalla puhul on mees see, kes käe tõstab ning naine tema ohver, kuid see pole reegel. Näiteks eilsel päeval tuli politseil olukorra lahendamiseks üks päevakangelane ehk naine kainestuskambrisse rahunema viia.

Sündmused said alguse, kui hädaabinumbril helistas mees, kelle sõnul muutus ta elukaaslane agressiivseks ja pidavat „väga õudsete sõnadega rääkima“. Sündmuskohal tuvastas politseinik 57-aastasel naisel 2,5-promillise joobe. Ka mees oli alkoholi tarvitanud, kuid ta oli rahulik ja adekvaatne. Mehe sõnul olid nad alkoholi tarvitanud hommikust saati ning mida aeg edasi, seda enam olevat naine mehe kallal norinud. Politseinik täheldas, et lilled olid laual vaasis ehk päevakangelast oli peremees kombekohaselt õitega meeles pidanud ning sellest proua pahameelt polnud arvata. Võis aga arvata, et tarvitatud alkoholi kogusega suureses ka naise bravuurikus. Politsei on ka varem sellelt aadressilt viinud pereema tema ja teiste ohutuse tagamiseks kainenema. Paraku ei erinenud varasemast ka eilne naistepäev, mille see proua taas kainestuskambris veetis.