Võru kõige laiemaid parkimiskohti pakuvad kasiino Grand Prix, Ränduri pubi ja Swedbank

PARKIMINE • PILDIGALERII Kui 2003. aasta standardi järgi pidi sõiduauto parkimiskoha laius olema 2,6 ja pikkus 2,7 meetrit, siis aasta tagasi, 2016. aastal kevadel väljastas Eesti standardikeskus uue standardi, mille kohaselt peaks kaubanduskeskuses parkimiskoha soovitatav laius olema 2,7 meetrit.

Võrumaa Teataja otsustas välja selgitada, kus on Võrus kõige laiemad parkimiskohad ning mitte vaadata ainult kaubanduskeskuste ümbrust, vaid olukorda laiemalt. Näitab ju auto turvalise parkimise võimalus ka seda, kuidas oma klientide ja nende auto eest hoolitsetakse. Tänavaäärseid pikiparkimiskohti me seekord ei mõõtnud.

Üleeilsed mõõtmistulemused näitasid, et kõige laiemad parkimiskohad olid Petseri tänaval kasiino Grand Prix ees, kus parkimiskohta näitasid erinevat värvi kivid ja laiuseks mõõtsime 2,93 meetrit. Teise koha võitis Ränduri pubi parkla, kus on parkimiskoht samuti maha märgitud erinevat värvi kividega ning laiuseks 2,8 meetrit. Kolmandaks jäi parkla Swedbanki õues Vabaduse 10a. Tegu on parklaga, mis jääb panga ja apteegi vahele. Seal oli parkimiskoha laiuseks 2,73 meetrit. Esimese viie sekka saab lugeda ka hotelli Georg siseõue parkla (laius 2,65) ja Cristella parkla Pikal tänaval (2,64).