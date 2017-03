Võitja Tiia Tamm sai lõpuks auhinna kätte

LEHETELLIJA • Eelmise aasta viimastel päevadel kirjutasime Tiia Tammest, kes võitis meie tellijaauhinna – ööbimise Georgi hotellis koos minispaa kasutamisega väärtuses 120 eurot. Siis oli Tiia Tenerifel puhkamas, nüüd on ta kodus tagasi ja me saime auhinna lõpuks üle anda. Tiia on digilehe tellija ja sai Tenerifel, Eestist ligi 6000 kilomeetri kaugusel lehte juba ilmumiseelsel päeval lugeda.

Kohtusime Georgi hotellis, mille luksuslik interjöör lummab kohe esimesest hetkest. Tiia reis möödus kenasti. „Käisime iga päev kuskil matkamas, sellist rannas pikutamist nagu tavalistel reisidel ei olnud.” Tiia elas koos abikaasaga Tenerifel neli kuud. Enne pensionile jäämist töötas naine terviseametis ja tema ülesandeks oli just Georgi hotelli suguste asutuste kontrollimine. „Ma nii ootasin tegelikult siia tulekut, tahtsin juba töötamise ajal kontrollima tulla, aga jäin enne pensionile,” räägib Tiia.

Georgi hotell on külalisi vastu võtnud alates 2015. aastast. Kuulsamatest külalistest on võõrustatud Juhan Partsi, Hanno Pevkurit, Toomas Hendrik Ilvest, Marina Kaljuranda, Siim Kallast. Lauljatest-näitlejatest Juss Haasma, Kaire Vilgats, Grete Paia, Anne Veski, Sepo Seeman, Cartoon, Virus. Värskelt valminud hotellis peatus ka Kaur Kender, kes algul plaanis olla seal ainult ühe öö, aga oli nii positiivselt üllatunud, et pikendas oma sealviibimist mitme päeva võrra.

Hotelli arendusjuhi Angela Viiluka sõnul on paljud kliendid väga positiivselt üllatunud, et väikeses Võrus võib nii huvitav ja kaunis hotell olla. Hotelli on paigaldatud 200 andurit, mille abil saab valgustust ja temperatuuri reguleerida. „Tegelikult on Georgisse oodatud ka kohalikud linlased. Meil saab õdusas restoranis näiteks teed juua, külastada hubast saunakompleksi, ja nautida ilusalongi noorendavaid ning lõõgastavaid protseduure ja massaaže. Meile tundub, et kohalikud ei julge siia eriti sisse astuda. Tegelikult on kõik väga oodatud, nii et tulge julgelt. Kes teab, äkki kohtute veel mõne kuulsusega,” kutsub Angela lahkelt.