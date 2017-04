Aastavahetusel saab Vastseliina piiskopilinnuse juures valmis palverändurite maja

DROONIVIDEO PIISKOPILINNUS KUTSUB • Esmaspäeval alustati Vastseliina piiskopilinnuse juurde palverändurite maja ehitusel kaevetöödega. Aastavahetuse paiku valmiva hoone kogumaksumus koos ekspositsiooniga ületab miljoni euro piiri. Järgmisel aastal rajatakse kabel, teerajad, valgustus, istepingid … Koguinvesteeringuks Vana-Vastseliina koos valla omaosalusega kujuneb 2018. aasta lõpuks umbes kolm miljonit eurot.

Võru visioonikonverentsil esinedes tõi ettevõtja ja IT-visionäär Linnar Viik oma ettekandes „Võru võlud ja väljakutsed” korduvalt näiteks Vastseliina piiskopilinnuse, mis kutsub ja võlub inimesi Prantsusmaalt, Saksamaalt …

Vastseliina vallavolikogu liige Ivar Traagel, piiskopilinnuse isand Ivar, ei oska öelda, kui palju aastas Vana-Vastseliinas palverändureid käib.

„Eriti palju on palverändureid suvekuudel. Et me nende kohta registrit ei pea, siis ei oska öelda ka täpset arvu, kuid neid on sadu ja nende arv kasvab,” ütles Ivar Traagel Võrumaa Teatajale.