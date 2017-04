Kõiv teeb maavalitsuse teenuse osutamiseks MTÜ

TEERAJAJA • Võru maavanem Andres Kõiv loob mittetulundusühingu Võru Maavalitsus. Kõiv plaanib sellega jätkata Võrus maavanema teenuse osutamist. Selline otsus on tingitud riigi plaanist lõpetada aasta lõpus kõikide Eesti maavalitsuste tegevus.

Praeguseks on Kõivu sõnul selge, et riigireformi käigus kaotatakse kõik senised Eesti maavalitsused, sama selge on tekkinud olukord, kus maavalitsustel pole ülesandeid kellelegi üle anda. Kõivu sõnul siseneb Võru maavalitsus nüüd kolmandasse sektorisse – selline otsus on Eestis pretsedenditu.

„Otsustasin, et Võrumaa ei pea tekkinud segaduste keerises jääma kaotajaks,” lausus Kõiv. „Et kõik vajalikud tööd saaksid korrektselt tehtud – olukorras, kus kellelegi justkui pole ülesandeid üle anda –, otsustasin asutada mittetulundusühingu.”

Mittetulunduslik tegevus ei ole regionaalses haldamises senitundmatu, see on riigi poolt tunnustatud, sest tegutsevad ju maakondade omavalitsusliidudki MTÜdena.

Priitahtlikkus on kõrgelt hinnas

Priitahtlikkus on Kõivu sõnul kõrgelt hinnas ja Võrumaalgi leidub palju vabatahtlikke ning mitmesuguste tegevusvaldkondade kodanikuliikumisi. Nii saab tema sõnul asutada ka Võru maavalitsuse ühingu, millel nagu kõigil teistel MTÜdel on võimalus saada tegevuste rahastamiseks raha.

„Praegu püüan MTÜd registreerida, käimas on ka nime kooskõlastamine,” rääkis Kõiv. „Saan ühingu kaudu edaspidi jätkata maavanema tööd, milles olen juba üsna vilunud.”

Jättes kõrvale korteri- ja garaažiühistud on Võrumaal Kõivu sõnul praegu 499 MTÜd. Kui maavalitsuse ühingu taotlus rahuldatakse, on neid 500. „Tehtagu pealinnas kuitahes riukalikke otsuseid, Võru käib ikka püstipäi,” lisas Kõiv. „Lähtume põhimõttest, et oleme siin Võrumaal teerajajad.”