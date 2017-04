Eile algas traktorite ülevaatus edukalt

TRAKTORID • Eile hommikul algas Antsla kandist traktorite ja liikurmasinate iga-aastane ülevaatus, mis kestab 5. maini. Vaabina töökoja juures korrastasid kured oma pesa. Kevad.

Eile kell 12.20 ütles ülevaatuse juht Reino Mokrik Vaabinasse saabudes, et kõik hommikupoolikul kontrollitud umbes veerandsada traktorit olid korras.

„Midagi liiklusohtlikku me ei avastanud. Oli näha, et mehed olid vahetanud erinevaid otsikuid, tuled olid korda tehtud. Olid väikesed nüansid, need ei sega liiklemist, kuid need tuleb päevakorda võtta lähemal ajal,” tõi Reino Mok-rik esile kontrolli esimesi tähelepanekuid.

Vaabina töökoja juurde oli eile kogunenud vähe traktoreid. Talunik Madis Pruul seletas, et nii on alati olnud.