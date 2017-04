Ühistu juht: maitsev toit toob inimesed poodi

Võru Tarbijate Ühistut juhib juba paar nädalat Mari Koort, kes on kuulunud ühistu juhatusse eelmise aasta suvest. Juhatuse teine liige Tarmo Lauring lahkus märtsis omal soovil ametist ning juhatus jätkab üheliikmelisena.

Võru Tarbijate Ühistu juhataja Mari Koort ütleb, et tulevik toob Võrumaa poodidesse rohkem kohalikku kaupa. Hinna kõrval muutub järjest tähtsamaks ka see, et toidul oleks hea maitse, meeldiv lõhn ja kena värv.

Kas suurem rõhk kohalikule kaubale on suund või valik?

Mari Koort: See on mõlemat, ja põhjuseid on veelgi. Esiteks on inimeste ootused toidu osas kasvanud, mis väljendub selles, et ostetakse pigem veidi vähem, kuid veidi paremat kaupa. Teisest küljest on poode palju, valik on ka see, kas käia poes linnas või maal. Ühistu huvi on igas Võrumaa poes pakkuda valikut, mis inimese toidulaua hästi kataks. Kui ta teab, et saab head kaupa, siis ta tuleb ka poodi. Kolmandaks on üsna suur töö meelitada inimesi Läti poodidest tagasi Eestisse, ka selles osas on korralik kodumaine hea kaup palju abiks. Neljandaks on meie ülesanne toetada kohalikke tootjaid, konkurents on karm ja meie oleme otsustanud olla toeks kohalikele nii palju, kui suudame. Viiendaks on kohapealne toit värske, seda ei ole vaja transportida vaheladude kaudu ja logistikat on vähem. See tähendab, et toit on värske ning tootja ja tarbija vahel on vähem kasuvõtjaid, mis omakorda teeb hinnad taskukohaseks ka Võrumaa ostjale.