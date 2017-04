Seakasvatajad Virust Võruni ei jätnud jonni ja said Vastse-Kuustes ühistulisele tegevusele jalad alla

PILDIGALERII LIHATÖÖSTUS • Eile keskpäeval oli Põlvamaal Vastse-Kuustes rahvarohke – kell 12.20 lõigati läbi lint ja Ühistu Eesti Lihatööstus kuulutati pidulikult avatuks.

Maaeluminister Tarmo Tamm kinkis ühistu nõukogu esimehele Urmas Lahele pildi „Loomad udus” ja ütles, et tänavu kevadel on mitu märki, et põllumajandus hakkab udust välja tulema.

„Omal ajal töötas siin 70–80 inimest ja nüüd on tööstus taas käivitatud. See on tark tegu! Head äriõnne!” ütles Tarmo Tamm.

Urmas Laht meenutas aega paar aastakümmet tagasi, kui erastati Rakvere lihakombinaati.

„Juba siis soovisime omandada mingit osa hiigelkombinaadist, sest seal töödeldavast lihast oli 47 protsenti meie tooraine, kuid ei saanud midagi. See võttis pikaks ajaks tegutsemislusti ära, kuid nüüd on meil täitsa oma Ühistu Eesti Lihatööstus Vastse-Kuuste tööstuskompleks,” ütles Urmas Laht eile keskpäeval.