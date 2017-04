Tänasest algab Ajujahil tõeline ideede jaht, mille käigus selguvad kõige säravamad ideed

PILT JA PUU • Mullu 6. detsembri Võrumaa Teatajas kirjutasime, kuidas Rõuge perefirma Woodprint kandideerib 309 idee seas Eesti suurimal ideekonkursil Ajujaht. Woodprint kogub hoogu Ajujahil ja Loov Eesti PESA programmis osalemisest. Esimene võit on käes, sest Woodprint valiti saja parima idee hulka. Täna õhtul algab Ajujahi telekevad, kus maikuu lõpus selgub võitja.

„Vahepealsel ajal on toimunud oma idee lihvimise koolitused,” räägib Taavi Karu, Woodprindi üks eestvedajaist.

„Koolitustel ei käinud ma üksi. Kaasas olid Grethe Rõõm ja Martin Mark. Grethe kanda on firma pildipool ja Martin tegeleb infotehnoloogia poolega,” avab firma sisemist tööjaotust Taavi Karu.

Taavi Karu sõnul on idee peas olnud kaua aega, kuid alles möödunud aasta sügistalvest on nii-öelda jõutud tegudeni, kuidas ühendada fotot ja puud.