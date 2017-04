Karjalaskepäev Metsavenna talus

KEVAD • Kuigi rahvakalendris on karjalaskepäev 1. aprillil, ei luba meie ilmaolud nii vara loomi välja lasta. Neljapäeval, 6 aprillil oli Metsavenna talus see rõõmus päev, kui loomad said välja, vabadusse, värskesse õhku. Peremees Meelis Mõttuse sõnul läheb ka laudas kergemaks, ei pea enam sõnnikut käitlema. Ja mida pikem see väliperiood on, seda parem loomadel, ka efektiivsem, loodussõbralikum.

Rõõmsa päeva puhul oli kaupluse leti peal rakletimasin, kust rahvas sai punase lehma piimast tehtud rakletti tasuta. Sellega minnakse ka maamessile.