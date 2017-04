Antsla valla juhid peavad otsustama, kas nad on rahva ja ettevõtjate poolt või nende vastu

RAHVAKOOSOLEK • Kolmapäeval, 5. aprillil kell 18.30 hakkas Antsla valla volikogusaal täituma inimestega. Ühel hetkel oli selge, et sinna kogu see mass ära ei mahu ja vaja oleks kolm korda suuremat ruumi. Otsustati nõu pidama minna lähedal asuvasse kultuurimajja. Tipphetkel oli seal koos 86 inimest, selline rahvakogunemine on Antsla hilisajaloos erakordne ja ootamatu. Sellele viitas ka vallajuhtide poolt esialgu koosolekuks pakutud ruum, kuhu mahub 20 inimest.

Rahvakogunemise põhjus

Põhjus, mis rahva kokku tõi, on seotud psüühiliste erivajadustega inimestele erihooldekodude rajamise plaaniga. Vaikselt on rahva seas sellest sahistatud juba ammu, selle aasta algul selgitas vallavanem mõningaid erihooldekodudega seotud aspekte nii Võrumaa Teatajas kui ka vallalehes. Volikogu on oma jaa-sõna andnud juba eelmisel aastal. Aga üks osa rahvast siiski ei suutnud leppida, et nii tähtsa otsuse puhul, mis muudab aastateks Antsla linnapilti, mõjutab turvalisust ja elukeskkonda, nende arvamust ei küsita. Nagu küsis üks hääl saalist: „Te räägite, et see projekt on juba kaks aastat arutusel olnud. Miks ei ole meiega kordagi räägitud? Kui tuli valdade ühinemine, siis oli suur kampaania, et tulge registreerige valda. Aga kui tuleb selline oluline asi, mida inimesed peavad teadma, siis ei küsita inimestelt mitte midagi.”