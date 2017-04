Rogosi mõisapargis algavad rekonstrueerimistööd

Rogosi mõisapargi maastikukujunduse projekti on koostanud üks Eesti tuntumaid maastikuarhitekte Ülle Grišakov (OÜ Kivisilla) ning koostamisel on lähtutud Rogosi pargi muinsuskaitse eritingimustest. Rogosi mõisapark on mõisa sisehoovis ja tagaküljel stiililt regulaarne ning põhjapoolsel küljel vabakujuline. Rogosi pargi rekonstrueerimise projekti ideeks on säilitada sisehoovi ja tagaväljaku regulaarne kujundus ning taastada seda rõhutavad maastikuelemendid (teedevõrk ja alleed). Rekonstrueerimisprojektis on ette nähtud taastada mõisapargi regulaarne osa.

Pargi ajaloolise ilme taastamist alustatakse etapiliselt. Alustatakse puude raiega ning uute istutamisega. Kokku likvideeritakse 124 haiget, kuivanud ning vähemväärtuslikku puittaime ning istutatakse 58 uut puud ning 369 põõsast. Pargi kesksel alleel asendatakse vanad puud noorte pärnadega.

Pargi vabakujulises osas on projekteeritud juurde vabakujulisi rühmasid lehtpõõsastest – harilik ebajasmiin, harilik sirel ja pargiroosid. Kose-Käbli maantee poole taastatakse hariliku tamme rida. Tulevikus tehtavad erineva kõrgusega niited aitavad säilitada pargi salumetsalist rohttaimestikku, kontrastiks saab madala niitega pargimuru.

Rogosi mõisapargi rekonstrueerimise projekti ja hoolduskava saab täpsemalt tutvuda: www.haanja.ee/moisapark/.

Kuna pargist ei ole ühtegi esialgset plaani säilinud, siis pargi taastamise aluseks on võetud fotod 1896 ja 1910 aastast ja J.Chr. Botze akvarell18/19.saj. vahetusest ning J.W. Krause akvarell 1795.aastast.