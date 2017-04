Võrumaalt osaleb Maamessil 31 ettevõtet ja organisatsiooni

Järgmisel nädalal, 20.-22. aprillil toimub Tartu Näituste messikeskuses järjekorras 25. Maamess, millest võtab osa läbi aegade suurim arv eksponente. Tooteid ja teenuseid koguneb tutvustama 500 firmat kümnest riigist.

Maamessi projektijuht Margus Kikkul rääkis, et sarnaselt eelmisele aastale on Maamessi tarvis kasutusel 60 000 ruutmeetrit pinda, kuid tänavu on osalevaid ettevõtteid 40 võrra rohkem. “Võimalus seekord veelgi rohkem firmasid võõrustada on tingitud sellest, et D-hall on kolmandiku võrra suurem – 1200 ruutmeetrit – ning ekspositsioonialad on ka C-halli servas ja turutelgi ümber,” rääkis ta.

Sel korral on osalejaid kümnest riigist – Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Belgiast, Poolast, Ukrainast, Leedust ja Lätist. Eeskätt ongi suuremat huvi Maamessi vastu üles näidanud lätlased. “Tänavu panime rõhku Läti-suunalistele kommunikatsioonitegevustele, mis osutusid ka tulemusrikkaks,” kirjeldas Kikkul ning lisas, et kui varasemalt on fookuses olnud Soome, siis nii tänavu kui ka järgmisel aastal keskendutakse rohkem lõunanaabritele. “Soomes teatakse meid juba hästi, ka sel korral on soomlaste grupid messile tulemas.”

Kuigi Maamessil soovib osaleda üha enam välisriikide firmasid, on Kikkuli sõnul ennekõike eelistatud kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid. Neid on messil kõikidest Eesti maakondadest.

Võrumaad esindab Maamessil 31 ettevõtet ja organisatsiooni – Rõuge vald (Sativa Tooted OÜ, Mäetalu Sepp OÜ, Rõuge Sepp OÜ, Tindioru OÜ, Ööbikuoru Villa/Management OÜ, Mäeotsa Mahetalu OÜ, Tule Maale MTÜ), Paadi Talu OÜ, Forestplanter OÜ, TLSystem OÜ, Ramo AS, Kagu-Eesti Puiduklaster OÜ (Palkmööbel OÜ, Sirje AS, Wermo AS, Tool Trade OÜ, Guido Mööbel OÜ, Kapa Puit OÜ, VIP-Mööbel OÜ, Sternoberg OÜ, Loretta Mööbel OÜ, Lasva Liimpuidu AS), Lõunaleht, Liivimaa Lihaveis, Palvemaja Talu, Villagu Talu, Urvaste Külade Selts, Metal-Fach, Lõunapiim OÜ ja Pruuli-Kaska Talu.

Maamess avatakse külastajatele neljapäeval, 20. aprillil kell 10 ning kestab kuni laupäeva, 22. aprilli kella 16ni.

Maamessi osalejaid, ajakava ning skeeme näeb Maamessi kodulehelt www.maamess.ee.