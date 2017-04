Eilsel linnavolikogu istungil Jüri Miksi saatust ei selgunud

VOLIKOGU • Märtsi lõpus pidas politsei ühes Võru linna kaubanduskeskuse parklas kinni joobekahtlusega autojuhi, kellel tuvastati ekspertiisitulemuste kohaselt kriminaalne alkoholijoove.

Pealtnägijate andmetel oli tegu Võru linnavolikogu liikme ja ASi Võru Vesi juhataja Jüri Miksiga. Kriminaalse joobe puhul lõppevad Miksil (Keskerakond) süüdimõistmise korral volikogu liikme volitused. Tema asemel on linnavolikogusse oodata Gert Goršanovit.

Eile peetud korralisel Võru linnavolikogu istungil Jüri Miksi edasise saatuse arutamist volikogu liikmena päevakorras ei olnud. Küll aga tundis juhtunu vastu lähemat huvi Võru linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimees Tarmo Piirmann, kes piiras abilinnapea Kalev Ilvest pärast päevakorraliste teemade arutamise lõppu küsimustega Piirmanni sõnul selle kahetsusväärse asja juhtumise täpsustamiseks. Ilvese vastus jäi napisõnaliseks. „Mina ei ole juurdlust läbi viiv politseinik,” sõnas Ilves. Piirmanni täpsemale küsimusele, kas joobeseisundis sõitmine leidis aset ametiautoga ning töö ajal, vastas Ilves, et tema ei ole olnud nende sündmuste juures, mistõttu ei saa ta ka vastata, mis tingimustel Miks sõidukit kasutas, seda tuvastab juurdlus. Kommentaarina lisas Ilves, et on olemas kahtlus, mille kohaselt pani Miks toime kõnealuse teo ametiautoga, kuid tegi seda töövälisel ajal.