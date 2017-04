Lumesadu muutis teed libedaks

Täna maha sadanud lumi ja miinuskraadid muutsid Eesti eri paigus, sealhulgas Võru linnas teed libedaks, põhjustades liikluses ebamugavust.

Võru linnavalitsusel on teede, tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hooldamiseks sõlmitud hankeleping Roadwest OÜ-ga.

Kuna täna hommikul libedusetõrje Võru linnas hilines (toimus alates kella 8st), vabandab Roadwest OÜ ebameeldivuste pärast liikluses. „Teeme omaltpoolt kõik selleks, et sellist olukorda enam ei tuleks. Kahjuks me ei arvestanud ilmastikuolude järsu muudatusega,“ ütles Roadwest OÜ esindaja Madis Pärli. Ta kinnitas, et alates tänasest on kogu tehnika uuesti lume ja libedusetõrjeks valmis.

Linnavalitsus on otsustanud Roadwest OÜ suhtes rakendada lepingust tulenevalt sanktsioone.