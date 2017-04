Emajõe-äärne Liivimaa suurprojekt valmistab Lõuna-Eesti metsameestele rõõmu

METS • Võrumaa Metsaühistu tegevjuht Erki Sok ütles eile, et metsamüük on tegelikult miinusprojekt ja see, et Lõuna-Eestisse Emajõe äärde tuleb puidurafineerimistehas, on igati tervitatav. Maaülikooli rektor Mait Klaassen sõnas, et projektiga tegeleb kolm ülikooli, kellel on side ülikoolidega üle ilma, mis garanteerib ohutuse.

Möödunud nädalal Eesti maaülikoolis toimunud infopäeval kohtusid Suur-Emajõe piirkonda planeeritava miljard eurot maksva puidurafineerimistehase eestvedajad, Tartumaa kohalike omavalitsuste esindajad, keskkonnaühendused, akadeemikud ja tudengid.

See oli esimene kohtumine avalike infoürituste sarjas, mille eesmärk oli anda ülevaade planeeritava tehase uuringu- ja analüüsietapi järgmistest sammudest ning selgitada, kuidas käib keskkonnamõju hindamine ja edasine planeeringuprotsess.