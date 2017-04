Juubeli-Maamess avab uksed

Homsest laupäevani on Tartu Näituste messikeskuses avatud rahvusvaheline maaeluteemaline suursündmus Maamess, mis läheb juubelile vastu läbi aegade suurima ekspontide arvuga.

AS Tartu Näitused on maateemalisi messe tänaseks korraldanud 25 aastat. Juubelimessi iseloomustades nentis Maamessi projektijuht Margus Kikkul, et kuigi mess on juba aastaid ka rahvusvaheliselt tuntud, on tänavu märgata piiritaguste firmade ja spetsialistide suuremat huvi sündmuse vastu. Eeskätt on suuremat vastukaja tulnud Läti ettevõtjatelt, mida oli Kikkuli sõnul ka oodata, sest tänavu võtsid korraldajad eesmärgiks end Põhja-Lätis turundada. “Lõunanaabrite juurest on tulemas mullusest enam gruppe ning ootame huviga, milliseks lätlaste huvi Maamessi vastu kujuneb,” rääkis ta. Varasemalt on korraldajad teinud Soome-suunalist tööd, põhjanaabrite gruppe on messile sõitmas lausa poole rohkem.

Maamess kuulub Euroopa suurimate põllumajandusnäituste korraldajate liitu EURASCO ning on tunnustatuim maateemaline mess Baltimaades. Sestap on paljude eksponentide jaoks tegemist aasta tähtsaima sündmusega. Maamessi olulisust ilmestab Kikkuli jutu järgi ehk kõige paremini see, kuivõrd palju toimub messil Eesti, Baltimaade ning Ida-Euroopa esmaesitlusi, sealjuures jõuab nii mõnigi masin tehasest messiväljakule vahetult enne suursündmuse avamist. “Messil osalemist võetakse väga tõsiselt. Võib öelda, et eksponaatide kõrval on messialad eraldi vaatamisväärsused. Piltlikult öeldes ei aeta traktoreid lihtsalt ritta, vaid rajatakse uhked müügisalongid,” kirjeldas korraldaja ning lisas, et publiku kaasamiseks panustatakse palju ka meelelahutusele, näiteks korraldatakse publikumänge ning kohale toodi suisa rodeohärg.

Maamess on suunatud eeskätt spetsialistidele, kuid üha enam külastavad messi ka pered. “Tõsi ta on, et moodsad masinad on tihtilugu isegi põnevamad kui sõiduautod. Linnapildis suuregabariidilisi masinaid ei kohta ning veelgi harvem avaneb võimalus ise võimsa kombaini või metsaveotraktori juhikohale istuda. Maamessil on selline võimalus olemas,” ütles Kikkul ning täpsustas, et kuigi messil ei saa reaalses tööolukorras masinate omadusi proovile panna, avaneb mitmes ekspositsioonis võimalus katsetada masina juhtimist tõetruu simulaatori abil.

Traditsiooniks on saanud, et Maamessil toimuvad raievõistlused. Tänavu on väliterritooriumi Show Arenal saemüra kuulda kõigil kolmel messipäeval – neljapäeval peetakse vaatemängulised xTREEm CUP noorendikuhoolduse võistlused ning reedel ja laupäeval rahvusvahelised raievõistlused Kevadkarikas 2017.

“Linnarahval on alati suur huvi messilt midagi kaasa osta, eriti hästi lähevad kaubaks talutoit ja istikud. Nii toidu kui taimede pool on Maamessil esindatud,” lubas korraldaja. Toidumessiga seoses toimus tänavu ka muudatus, see koliti B-hallist D-halli ning on kolmandiku võrra suurem, võttes enda alla tervelt 1200 ruutmeetrit. Samuti on messialal püsti turutelk.

Maamessilt ei puudu ka loomad, uudistada saab nii pulle, kitsi, lambaid kui alpakasid.

Maamess tehakse külastajatele lahti homme kell 10 ning on avatud ka reedel ja laupäeval alates kella üheksast hommikul. Maamessi ametlik avamine leiab aset homme kell 12 messi Show Arenal.

Messil osaleb 500 firmat kümnest riigist.