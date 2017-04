Võhandu maratonil oli stardis rekordarv paate

PILDIGALERII SPORDIPIDU • 22. aprilli hommikul kell 7 startis 12. Võhandu maratonile 756 paatkonda, kellest jõudis finišisse 608. Eelmise aasta maratonil oli lõpetajaid peaaegu sama palju, 609 paati, kuid tol korral läks starti veidi vähem paate – 701.

Parima ajaga, 8 tundi ja 8 minutit, lõpetas leedukate paat koosseisus Jonas Ragauskas ja Juozas Gurevicius. Teist ja kolmandat kohta jagasid Rootsi paatkond Jörgen Kard ja Martin Nordstrand ning eestlased Andres Kaju ja Indrek Kermo.

Ürituse korraldajaks on MTÜ Spordiühing Ekstreempark. Peakorraldaja Hillar Irvese sõnul oli Võhandu maratoni korraldusega seotud umbes 100 inimest, kes vähemal ja kes suuremal määral. Seekordset, kaheteistkümnendat maratoni võrdles Irves kolmanda maratoniga, seda just ilma pärast. „Mäletan, et ka kolmandal maratonil oli ilm heitlik ning kostitas nii vihma, lume kui ka lörtsiga,” meenutab Irves.