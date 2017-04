Eile õhtul lõppesid nii-öelda tõe väljaütlemise päevad seitsmes vallas: Oraval, Vastseliinas, Lasvas, Võrus, Sõmerpalus, Urvastes ja Antslas

LOOGIKAVASTANE • Kell kuus õhtul lõppes seitsmes vallas elanike küsitlus ja asuti hääli kokku lugema. Võib arvata, et näiteks väikeses Orava vallas olid küsitlustulemused teada juba enne kella seitset.

Orava valla sekretär ja küsitluskomisjoni juht Ester Valgemäe ütles eile keskpäeval Võrumaa Teatajale, et Orava rahvas ei ole süüdi, et neid nii vähe on.

„Oraval on küsitlusel osalejaid ehk siis vähemalt 16aastaseks saanuid 635 ja praegu saab rahul olla ka aktiivsusega. Üks inimene on praeguse seisuga soovinud küsitluslehte kodus täita,” ütles Ester Valgemäe.

Küsitluse esimesel päeval, pühapäeval käis küsitluspunktis 47 inimest ja elektroonilist küsitlusele vastamise võimalust kasutas 51 inimest.

Vanaproua Helvi Laats ütles, et tegi otsuse südametunnistuse järgi. Vallamaja juures teadetetahvlit lugev Õie ütles, et läheb alles küsitlusele vastama, kuid tema hinnangul on tegu lauslollusega.