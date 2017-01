Reps: valimisliidu eesmärk Võrus on tekitada segadust

Kavandatav valmisliit Põliskeskerakondlased väärkasutab Keskerakonna nime, sõnas partei aseesimees Mailis Reps, erakond arvas valimisliidu moodustaja oma ridadest välja.

Neljapäeval kogunes Võrus rahvakoosolekule paarkümmend keskerakondlast, kes kavatsevad luua valimisliidu nimega Põliskeskerakondlased. Valimisliit plaanib osaleda tulevatel kohalikel valimistel. Koosolekul osales ka riigikogulane Heimar Lenk, kelle kinnitusel valimisliite moodustavaid keskerakondlasi erakonnast välja ei visata.

Keskerakonna aseesimees Mailis Reps teatas reedel, et põliskeskerakondlaste puhul on tegemist aktsiooniga saada Keskerakonna nime väärkasutades tuntust ning erakond ei toeta valimisliite, vahendas Keskerakonna pressiesindaja.

Reps lisas, et valimisliidul pole erakonna ega põlisliikmetega mingit seost. Kui selles osalevadki Keskerakonna liikmed, on see kahetsusväärne ning vastuolus erakonna ühiste väärtuste ja eesmärkidega. „Erakonna juhatus on otsustanud minna üle Eesti välja oma nimekirjadega ning kindlasti soovime näha liikmeid nii kandideerija kui ka valijana erakonda toetamas," sõnas Reps.

Keskerakonna Võrumaa piirkonna juht, riigikogu liige Anneli Ott sõnas, et inimestes tekitab põliskeskerakondlaste käitumine segadust ning mõistmatust. "Erakond on Võrumaal ja mujalgi ühtne, minnes välja vaid Keskerakonna nimekirjadega," ütles Ott.

Ott lisas, et Võrumaa piirkond on olnud alati kõigi erakonna liikmetega koostööks valmis ning vajadust alternatiivsete nimekirjade loomiseks pole.

"Võrumaa piirkond oli juba enne eile [neljapäeva] õhtul toimunud põliskeskerakondlaste üritust vastu võtnud otsuse Jüri Pallo erakonnast välja arvata. Pallo käitumine on kahjuks juba ammu ületanud mõistlikkuse piirid ja tema käitumine meie erakonna liikmete vastu on olnud ebaeetiline," sõnas Ott