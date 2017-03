Kuperjanovlased tähistasid taasloomise aastapäeva

PILDIGALERII Teise jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon tähistas laupäeval oma taasloomise 25. aastapäeva kaitseväelise jalutuskäigu ja lahtiste uste päevaga Võrus.

Pataljoni allüksused koos politsei- ja piirivalveorkestriga asusid jalutuskäigule läbi Võru linna laupäeval kell 10, et demonstreerida linnarahvale rivioskusi kui kaitseväelise korra ja organiseerituse alust. Sellele järgnes kella 14-17 toimuv lahtiste uste päev Taara linnakus.

"Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomisest möödub 25 tegusat aastat, mil pataljon on tublisti panustanud Eesti riigikaitsesse. Pataljoni ridadest on sirgunud ohvitsere, kes teeninud kaitseväe juhataja, peastaabi ülema, kaitseliidu ülema ja teistel kõrgetel ametikohtadel," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Toomas Tõniste. "Mis veelgi olulisem, pataljon on kasvulavaks uutele kuperjanovlastele, ohvitseridele, allohvitseridele ning sõduritele, kes on valmis relv käes oma riiki ja vabadust kaitsma."

Lahtiste uste päeval said huvilised tutvuda ajateenijate olmetingimustega, varustuse ja relvastusega, lasta õhkrelvast, harjutada paintballi, proovida raskekuulipilduja ja tankitõrjerelva laskesimulaatorit ning maitsta sõdurisuppi. Kõige väiksemate külaliste jaoks oli lastenurk, kus sai joonistada ja muud huvitavat teha.

Kuperjanovi jalaväepataljoni on hetkel suurim jalaväepataljon Eestis, kus teenib pea 800 ajateenijat. Pataljon taasloodi 18. märtsil 1992 vabariigi valitsuse otsusega number 18. Taasloodud pataljoni esimene ülem oli tol ajal veel kapteni auastmes kindralleitnant Johannes Kert, kes oli ka samas läbi viidud allohvitseride kursuse ülemaks. Alates 2014. aasta augustist kuulub Kuperjanovi jalaväepataljon 2. jalaväebrigaadi koosseisu.