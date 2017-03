Laupäevl oli Võrumaa mesinike seltsingu selle aasta esimene õppepäev

MESI > Laupäeval, 18. märtsil oli Võrumaa mesinike seltsingu õppepäev Sangastes Kimalase talus, kus on 300 mesitaru itaalia mesilastega.

Taluperemees Rein Männiste on mesilastega tegelenud kolmkümmend aastat. Nüüd toodab talu aastas ligemale 20 tonni mett. „Meie soov on heas mõttes võtta mesilastelt seitse nahka ehk teisisõnu tahame kätte saada kõik, mida mesilased anda suudavad,” ütles Rein Männiste ja imestas, et nii palju huvilisi tema juurde tuli.

Rein Männiste tutvustas mesitalu ja oli nõus pildistamise ning filmimisega. See on parim näide avatusest ja kogemuste jagamisest, sest sageli hoitakse oma tootmist salajas ja nõugi ei kiputa andma. Hea mesi paneb kurgu mõnusalt otsekui kipitama ja valgub lusikalt nõristades ühtlase katkematu joana. Mesi sisaldab üle 400 komponendi, sh ensüüme, mineraalaineid ja mikroelemente, vitamiine ning muid ühendeid, millest sõltub mee maitse, värvus ja aroom.

Õppepäeval sai näha mesindusinventari ja -ruume. Räägiti aastaringist mesilas alates kevadisest puhastuslennust kuni talvitumiseni. Õppepäeva korraldasid Marko Kukk (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ) ja Mati Urbanik (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ), kes soovitasid kõigil kes mesilasi peavad ja armastavad nendega ühendust võtta. „Isegi siis, kui on üks-kaks taru, tasub meiega liituda,” julgustas Mati Urbanik.

Õppepäevast võttis osa 30 mesinikku. Järgmine õppepäev on 9. aprillil Võrus.