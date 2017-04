Perearsti nõuandetelefonile helistamine võib muutuda tasuta teenuseks

Perearsti nõuandetelefonile 1220 helistamine võib muutuda juba sel aastal tasuta teenuseks, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

"Oleme ära hinnanud, kui palju oleks tasulise kõne kaotamise kulu haigekassa eelarvele - see on natuke üle 100 000 euro. Ma arvan, et mõistlik oleks, et riik selle kulutuse endale võtaks nii, et jägmises haigekassa nõukogus ma teen ka vastava ettepaneku, et selline muudatus oleks tehtud," ütles Ossinovski reedel rahvusringhäälingu uudistesaatele AK.

Numbrile 1220 helistamine maksab praegu mobiiltelefonilt helistades alates esimesest minutist, lauatelefonilt helistades aga alates kuuendast minutist. Sama funktsiooniga pikemale numbrile 6 346 630 saab helistada paketipõhise hinnaga, sellele numbrile saab helistada ka välismaalt.

Eelmisel aastal helistati perearsti nõuandetelefonile umbes 240 000 korda, helistamiste arv kasvas võrreldes 2015. aastaga