Tasub teada: võõrad pääsevad kohtingurakenduste infole lihtsalt ligi

Küsitlusfirma Norstat värskelt läbiviidud küsitlusest selgub, et ligi kolmandik Eesti noortest kasutab kohtingurakendusi. Sellel on ka teine pool – tuleb välja, et kohtingurakendused nagu Tinder, Bumble ja Mamba koguvad meie kohta salaja informatsiooni, mis on suhteliselt kergesti võõraste poolt häkitav.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul koguvad deitimisrakendused palju rohkem infot, kui me arvame. “Suhtlusäpid näevad füüsilist asukohta ning näiteks Facebooki käitumist, mis räägib meie kohta juba väga palju. Firmad kauplevad omavahel selle infoga, et meile paremini reklaami müüa,” selgitas Aron.

Aroni sõnul testis küberturvafirma Kaspersky hiljuti populaarsemate suhtlusäppide turvalisust ning leidis, et need on väga lihtsalt häkitavad. “Nii võivad võõrad silmad näha näiteks meie konkreetset asukohta, milliseid sõnumeid me oleme vahetanud ja sisuliselt kõike, mida äpp on telefoni salvestanud,” ütles tootedirektor.

“Test näitas, et info on tihti viletsalt turvatud või üldse krüpteerimata ja mõne äpiga said tarkvaraeksperdid saata lihtsalt inimeste nimel ka libasõnumeid,” ütles Aron.

“Turvariski vähendab avaliku WiFi-võrgu asemel VPN võrguühenduse ning ka telefonis viirusetõrje kasutamine,” lisas ta.