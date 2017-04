Kuidas mõjutada oma mõtlemist ja tundeid?

3. mai kell 19 toob teatritrupp Bona Verbum Võru Kandles lavale Signe Heibergi näidendi „Positiivseks 60 minutiga“, mis esietendus aprillis Tartus ja mida mängiti seejärel Tallinnas ja Harjumaal.

Humoorikas tükis lähevad läbipõlenud ärimees, õpetaja, koduperenaine jt positiivsuse koolitusele, et oma probleemidest naksti üle saada. Koolitaja, kes peaks neisse positiivsust süstima, ei suuda vaatamata oma kätteõpitud naeratusele ja laseme-vabaks-harjutustele ka ise kogu aeg plusslainel püsida. Situatsioonikoomika annab ainest samastumiseks ja argielu üle järelemõtlemiseks.

See ei ole tavapärane etendus, mis mängitakse ette, publik plaksutab ja lahkub. Etenduse lahutamatu osa, teine vaatus on emeriitprofessor psühholoog Voldemar Kolga arutelu selle üle, kas ja miks on positiivne mõtlemine vajalik. Teda küsitleb näidendi üks peaosalisi Peeter Piiri. Samuti saavad küsimusi esitada pealtvaatajad. Viimatisel etendusel Jüri raamatukogus küsiti palju ja Kolga jõudis oma vastustega ka maailmasündmusteni ja Donald Trumpini. Mõjutab ju hirm tuleviku ees meie otsuseid, (positiivset) mõtlemist ja tundeid.

Arutleti ka selle üle, millised võiksid olla vanemas eas elu eesmärgid ja mida läheb nende saavutamiseks vaja.

Et tuntud psühholoogilt saaks küsida isiklikumaid küsimusi väiksemas ringis, on Võru rahvale kingitusena kavas pärast etendust eraldi vestlusring.

Näidendi autor Signe Heiberg ütles, et on oma ajakirjanikutöös sageli kokku puutunud inimestega, kes on omadega puntras ja otsivad viisi, kuidas halvast seisust välja tulla. Neile on suunatud kõikvõimalikud koolitused, mis lubavad kiireid imelisi muutusi. See inspireeriski kirjutama näidendit just huumorivõtmes.

Etenduses mängivad Tartu Vilde teatri ja Tartu Üliõpilasteatri näitlejad Anne- Mai Tevahi, Peeter Piiri, Katrin Kivi, Ülle Sillamäe, Claus Mootse ja Ingrid Ulst / Tiina Tasa, lavastaja on Janno Puusepp. Ülesastumine Võrus on selle hooaja viimane, kuid sügisel jätkatakse tuuri Eesti eri paigus.