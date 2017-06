Kas Ruusmäe bussipeatus on ohutu?

OHUTUS ❯ Tegemist on Ruusmäe uue bussipeatuse rajamisega, mis on iseenesest ju väga hea asi. Inimesed peaksid saama bussi siseneda ja väljuda turvaliselt ning mugavalt. Olemasolev bussipeatus vajas muutust ka selle tõttu, et Luutsniku poolt tuleva bussi peatuseks koht puudus.

Kas aga uus bussipeatus on ikka turvaline?

Paljudele kohalikele inimestele tundub, et uus bussipeatus on tehtud sõiduteele väga lähedale, kui mitte öelda, et asub osaliselt sõiduteel. Peale selle tundub visuaalselt, et uus peatuse platvorm on ka sõiduteega nurgeti.

Kui ehituse alguses esitati märkus selle kohta, et enne bussipeatust peab tegema rooliga järsu liigutuse vasakule ja väga kerge on sõita uuele bussiplatvormile liiklusvahendiga otsa, siis vastati, et kõik on tehtud projekti järgi. Lubati ka piirdeks lisatähistused panna. Tundub väga imelik lähenemine.

Pealegt tehakse tavaliselt ohutuse tagamiseks bussipeatusesse niinimetatud taskud, siin on käitutud pigem vastupidi. Selles peatuses peatuvad bussid ka pikemalt, seega on tavaliiklus häiritud pikemat aega.