Juhatuse liikmele avanevad taas töötukassa uksed, aga teatud tingimustel

SEADUSEMUUDATUS ❯ Juhatuse liige on mõne ettevõtte, väikefirma, ühingu juhtisikute koosseisu kuuluv inimene, kellel on nii juhtimisõigus kui ka vastutus.

Väikeettevõtetes, ühemehefirmades on juhatuse liige, omanik ja töötegija tihtipeale kõik ühes isikus. Juhatuse liikme üks ülesandeid on otsida ettevõttele sissetulek ehk käive, oma ettevõtet, selle toodangut või teenuseid tuleb müüa. Kuskilt peab ju ettevõtte toimimiseks vajaminev raha tulema. Aga vahepeal juhtub nii, et müüki ei ole ja raha ei tule. Ja juhatuse liige on sunnitud otsima palgatöö või võtma ennast töötuks.