Kõige selgem ei-vastus tuli Sõmerpalu vallalt, teisteltki

TÕELINE JÜRIÖÖ • 23. ja 24. aprillil andis seitse valda selge eitava vastuse. Rahvas andis kahetist arusaamist mittelubava vastuse valitsuse soovile moodustada seitsmest vallast kett, mille lülideks oleksid Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Orava ja Vastseliina vald, mis nimetataks Suur-Võru vallaks ja kus elaks tublisti rohkem inimesi kui Võru linnas, kus oleks kolm võimekat gümnaasiumi ning maakonnalinnale konkurentsipakkuvaid tõmbekeskusi nagu Väimela, Parksepa, Antsla, Vastseliina, Sõmerpalu, Osula, Varese … Võru värisegu!

Orava rahvas kõige valitsusesõbralikum

Üks Orava valla memm ütles esmaspäeval, et see mõte on viimane lollus ja teine, et see on lauslollus. Samas selgus, et Orava vallas oldi seitsme valla seas valitsuse otsuse suhtes lõpuks kõige leebem. Rahvas sai jüripäeval ning sellele järgnenud päeval välja öelda oma arvamuse. Kõige kategoorilisem „ei” öeldi seitsmikvalla ideele Sõmerpalus, kus selle vastu oli koguni 97,8 protsenti vastanutest.

Üks minister ei ole valitsus

Riigihalduse minister Mihhail Korb käis talvel mitu korda nii Põlvas, Võrus kui ka Valgas. Alati rõhutas ta, et tema võib küll valitsusele teha ühe või teise ettepaneku, kuid ta pole valitsuses üksi ja erandeid tuleb maksimaalselt tosina jagu. Saalis pälvis naerupahvaka, kui keegi kommenteeris, et tuleks siis vähemalt kuraditosina jagu. Ühena esimestest said erandi saared ja setud. Või siis määris minister omavalitsusjuhtidele mett moka peale, et olete esimeste seas, kes seda infot kuulevad, et kõik on nii värske, siis pole ka kõigile küsimustele vastuseid.