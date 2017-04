Kagukeskuse juurdeehitise eelprojekt ei ole veel kinnitatud

• Parkla laienduse valmimistähtaega võivad nihutada ettenägematud asjaolud •

EHITUSTEGEVUS • Kagukeskus tähistas aprillis üheksandat sünnipäeva ja on endiselt suurejooneliste laiendusplaanide ootel. 2008. aastal valminud keskusele on mitu korda prognoositud ja lubatud suuremahulist laiendust, kuid praeguseni ei ole see veel teoks saanud. Esmase prognoosi kohaselt maikuuks valmiva parkla juurdeehitustööd küll käivad, kuid praegu on laienduse tähtaegne valmimine küsimärgi all.

Aasta alguses ütles Kagukeskuse haldusjuht Raigo Pilt Võrumaa Teatajale, et lootust on ka Kagukeskuse juurdeehitise eelprojekt veebruariks-märtsiks valmis saada. Nüüd sõnab Pilt, et projektist on endiselt veel vara rääkida. „Praegune keskuse omanik OÜ Kroonikeskus soovib taristule maksimaalset kasutust ja seega ei tormata poolikuid tulemusi kuulutama. Eriti kui on päevakorras muutuvaid nüansse,” jääb Pilt Kagukeskuse juurdeehitise edasiste plaanide osas napisõnaliseks.