Võru viimase poole sajandi suurima arendusega sünnib Roosi-Karja-Väikse tänava kanti 200 korterit

SUURARENDUS • Tosin aastat tagasi soetas Marikon Grupp kolmehektarilise maa-ala Roosi-Karja-Väikse tänava piirkonda, mis on võrulastele teada eelkõige endise lihakombinaadi alana Koreli oja kaldal.

„Projektiga alustamise otsus on sündinud,” ütles OÜ Marikon Grupp juhatuse liige, jurist-kinnisvaramaakler Helin Pächter Võrumaa Teatajale Karja-Väikse tänava nurgal.

Helin Pächteri sõnul väärib võrulane või näiteks siia elama asuv perekond parimaid elamistingimusi, mis rajatud ilma igasuguste mööndusteta.

„Kui esialgu oli kavas ehitada 13 kortermaja, siis piirdume kümnega, et jääks rohkem ruumi mängu- ja muruväljakutele. Juba aasta aega on helistatud ja soovitud broneeringuid teha. Võrru ei ole juba kümmekond aastat ühtegi kortermaja ehitatud,” räägib Helin Pächter hetkeolukorrast ja toonitab, et projektiga alustamine on veel väga noor, kuid olemas on professionaalne arendusmeeskond alates arhitektidest, ehitajatest, järelevalvest …