Retrobest on avatud ja viib külastajad ajas aastakümneid tagasi

Retrobesti väravad on nüüd avatud ja teekond minevikku alanud. Selleaastase festivali avab Toto Cutugno ning maalilise Pühajärve äärde saabuvad kolme päeva jooksul veel kümned armastatud artistid.

Retrobesti ajastuhõngu aitavad luua kaupmehed toodetega, mida kunagi sai vahetada talongide vastu. Nooremale põlvkonnale saab selgeks teha, milliseid mänge mängiti enne wifi leiutamist.

29. juunist kuni 1. juulini toimuva festivali avab suurejoonelise estraadikontserdiga artist, kes ühena vähestest pääses nõukogude ajal raudse eesriide taha ja tekitas meis tunde tõelisest vabadusest - Toto Cutugno. Pühajärvel saab näha artisti, keda Elton John on iseloomustanud kui ajastu parimat laulukirjutajat, “The Riddle'i” ja “Wouldn't It Be Good” autor ja esitaja Nik Kershaw. Rootsist saabub suure live-kontserdiga publikut hullutama 1990ndate ikoon E-Type. Festivali külastajate tungival soovil on festivali residendina tagasi Thomas Anders Modern Talkingust.

Miljonite lemmikhitte laulab Pühajärve ääres Mike Oldfieldi laulude “Moonlight Shadow” ja “To France” imeline naisvokaal ning laulu “Everytime We Touch” autor Maggie Reilly. Lisaks 1980ndate-1990ndate supertähed Alexia, Real McCoy, SASH!. Tuleval suvel õpetatakse taas Lambadat. Maailma kõige edukama Euroopa hiti saatel tantsutab Retrobestil ajatu Kaoma. Tina Turneri lihtsalt parimad hitid toob lavale Inglismaalt pärit Tina Turner's Tribute Show.

Armastatud Eesti artistidest esinevad Anne Veski; 2 Quick Start, Black Rokit, Mr. Happyman, Kuldne Trio ja Nancy. Videodiskoga üllatab Arno K ja stiilipidulised viivad ajas tagasi päevajuhid Mart Juur ning Eesti esikosmonaut Black Rokit.

Sel aastal üllatab Retrobest kõiki ajastusõpru kosmilise comebackiga, kui lavale naaseb originaalkoosseisus vaid üheks kontserdiks armastatud Eesti popbänd JAM.



Retrobest toimub 29. juunist kuni 1. juulini Pühajärve pargis.