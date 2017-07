Tuhat Võrumaa laulu- ja tantsupeolist vihma ei pelga

SUURÜRITUS ❯ Tallinnas toimuval 12. noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään” osaleb üle tuhande võrumaalase. „Vihma me ei karda,” ütles Võru maavalitsuse kultuurinõunik Aigi Pall.

Tallinna reaalkoolis elavad võrukad on samas koolis juba mitmendat korda ning on Palli sõnul vastuvõtuga väga rahul, klassides on palju ruumi. „Lapsed on küll trennidest väsinud, aga linna peal uudistamiseks ja mängimiseks jagub alati energiat,” lausus Pall.

Meri, rongisõit, vanalinn ja Solaris

Päeva jooksul on lastel kaks-kolm tundi vaba aega. Juhendajad on ette valmistanud ühiseid tegevusi: käidud on mere ääres, rongiga sõitmas, tuuridel vanalinnas jms. „Lastele meeldib käia Solarise keskuses, mis asub koolimajast otse üle tee,” rääkis Pall. „Samuti meeldib neile kooli kõrval asuval staadionil palli mängida.”